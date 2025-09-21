Politiko: Makron želi veliku diplomatsku pobedu u UN po pitanju krize na Bliskom istoku, ali EU je podeljena

Euronews pre 43 minuta  |  Autor: Tanjug
Francuski predsednik Emanuel Makron nastojaće sutra na konferenciji u Ujedinjenim nacijama da izvede veliki diplomatski udar okupljanjem nekoliko zapadnih zemalja kako bi priznale palestinsku državu, ali njegovi napori neće mnogo doprineti okončanju rata u Gazi, ocenjuje danas Politiko.

Mogućnosti onoga što Makron može postići na Međunarodnoj konferenciji o mirnom rešenju palestinskog pitanja i primeni rešenja po modelu dve države u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, ograničene su time što su Nemačka i Italija najavile da se neće pridružiti njegovoj inicijativi, a malo je verovatno da će njegovi napori uticati na američkog predsednika Donalda Trampa ili izraelskog premijera Benjamina Netanjahua da okončaju rat. Očekuje se da će na sednici u
