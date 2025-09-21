VREME DANAS: Sunčano i toplo

Nedeljnik pre 1 sat
VREME DANAS: Sunčano i toplo

U Srbiji će danas posle prohladnog jutra, biti sunčano i veoma toplo za ovaj period godine, saopštio je Republički hidrometerološki zavod.

Vetar će biti slab i umeren, u košavskom području povremeno jak, južni i jugoistočni, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno i sa udarima olujne jačine. Vremenska i biometeorološka prognoza za Srbiju Najniža temperatura biće od osam stepeni do 18, a najviša od 29 do 33 stepena. U Beogradu će biti sunčano i toplo uz umeren, povremeno jak jugoistočni vetar. Najniža temperatura biće od 14 do 18 stepeni, a najviša oko 32. Pobolјšanje biometeoroloških prilika
Otvori na nedeljnik.co.rs

Povezane vesti »

Sunčan i topao poslednji dan leta – iznad 30 stepeni

Sunčan i topao poslednji dan leta – iznad 30 stepeni

Zoom UE pre 2 minuta
Vreme danas sunčano i toplo, povremeno jak vetar

Vreme danas sunčano i toplo, povremeno jak vetar

N1 Info pre 37 minuta
(Mapa): Srbiju će tačno ovog dana nadviti crni oblaci! Poznata detaljna prognoza, RHMZ upalio meteoalarm, pazite se ove dve…

(Mapa): Srbiju će tačno ovog dana nadviti crni oblaci! Poznata detaljna prognoza, RHMZ upalio meteoalarm, pazite se ove dve opasne pojave

Blic pre 37 minuta
(Mapa): Srbiju će tačno ovog dana nadviti crni oblaci! Poznata detaljna prognoza, RHMZ upalio meteoalarm, pazite se ove dve…

(Mapa): Srbiju će tačno ovog dana nadviti crni oblaci! Poznata detaljna prognoza, RHMZ upalio meteoalarm, pazite se ove dve opasne pojave

Blic pre 1 sat
Sunčano i veoma toplo vreme u Srbiji, sa udarima košave

Sunčano i veoma toplo vreme u Srbiji, sa udarima košave

Serbian News Media pre 1 sat
Danas sunčano i toplo vreme

Danas sunčano i toplo vreme

Novi magazin pre 52 minuta
U Srbiji ponovo 30+ stepeni, a od ovog datuma stižu jesenje kiše i zahlađenje

U Srbiji ponovo 30+ stepeni, a od ovog datuma stižu jesenje kiše i zahlađenje

Nova pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Banat

Društvo, najnovije vesti »

Guneš: Impresionirana sam startap zajednicom u Srbiji, ključno ulaganje u obrazovanje

Guneš: Impresionirana sam startap zajednicom u Srbiji, ključno ulaganje u obrazovanje

RTV pre 2 minuta
Zabrinjavajući podaci: Posle porođaja se svaka treća mama suočava sa simptomima depresije

Zabrinjavajući podaci: Posle porođaja se svaka treća mama suočava sa simptomima depresije

Euronews pre 7 minuta
Danas je Mala Gospojina – praznik rođenja Presvete Bogorodice

Danas je Mala Gospojina – praznik rođenja Presvete Bogorodice

RTK pre 2 minuta
Sunčan i topao poslednji dan leta – iznad 30 stepeni

Sunčan i topao poslednji dan leta – iznad 30 stepeni

Zoom UE pre 2 minuta
Mrtav pijan vozio automobil: Policija isključila iz saobraćaja vozača (55) iz Priboja: Imao skoro tri promila

Mrtav pijan vozio automobil: Policija isključila iz saobraćaja vozača (55) iz Priboja: Imao skoro tri promila

Blic pre 7 minuta