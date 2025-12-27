Više sunca, niže temperature: Vetrovito i hladno poslednjeg vikenda u godini

Danas hladno i vetrovito. Pre podne oblačno, a posle podne će biti sunčanih perioda. Nalazimo se pod uticajem polja visokog vazdušnog pritiska i hladne vazdušne mase. U Srbiji će danas biti dužih sunčanih perioda, a temperatura do 6 stepeni. Oblačno vreme i magla zadržaće se tokom prepodneva. Od sredine dana očekujemo delimično razvedravanje, pa će biti sunčanih perioda. Duvaće umeren i jak severozapadni vetar. Zbog niskih temperatura moguća je pojava poledice na