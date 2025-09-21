Trump prijeti Afganistanu 'lošim stvarima' ako ne vrati Bagram

Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je da će se "dogoditi loše stvari" ako Afganistan ne vrati Sjedinjenim Državama zračnu bazu Bagram, što su talibanske vlasti prethodno odbile. "Ako Afganistan ne vrati zračnu bazu Bagram onima koji su je izgradili, Sjedinjenim Američkim Državama, loše stvari će se dogoditi," rekao je Trump u objavi na platformi Truth Social 20. septembra. Na pitanje novinara u Bijeloj kući da li bi razmotrio slanje trupa da ponovo zauzmu