Italijanska premijerka o ubistvu Kirka: Platio je životom za svoje hrabre ideje

Telegraf pre 4 sati  |  Telegraf.rs/Tanjug
Italijanska premijerka Đorđa Meloni je danas, odajući još jednom počast ubijenom američkom patrioti Čarliju Kirku, izjavila da je on platio životom za svoje hrabre ideje.

Ona je dodala da je uvek smatrala da je borba na prvoj liniji neophodna da bi se potvrdila sopstvena vizija sveta. - Upravo zato želim da iskreno odam počast Kirku, mladom čoveku i ocu porodice, koji je životom platio za svoje hrabre ideje i cenu slobode - poručila je Meloni u delu svoje video poruke upućene na skupu koji je u Parizu organizovala liderka francuske desničarske partije Identitet Slobode, Marion Marešal, sestričina Marin Le Pen, prenela je agencija
