Jak zemljotres pogodio Rusiju! Evo gde se zatreslo

Alo pre 3 sata
Jak zemljotres pogodio Rusiju! Evo gde se zatreslo

Zemljotres magnitude 6,3 stepena Rihterove skale registrovan je u Kamčatskom kraju, saopštila je kamčatska filijala Jedinstvene geofizičke službe Ruske akademije nauka.

Prema podacima seizmologa, epicentar potresa bio je u Tihom okeanu, oko 205 kilometara jugoistočno od Petropavlovska Kamčatskog, na dubini od 25,9 kilometara. Ruski mediji prenose da se snažno podrhtavanje tla osetilo u nekoliko naselja na jugoistoku poluostrva, a građani su u panici istrčavali iz svojih domova. Za sada nema informacija o većoj materijalnoj šteti niti o eventualno povređenima.
Otvori na alo.rs

Povezane vesti »

Jak zemljotres pogodio Tursku

Jak zemljotres pogodio Tursku

Blic pre 6 sati
Tursku pogodio jak zemljotres: Snažan udar jačine 4,6 stepeni po Rihteru!

Tursku pogodio jak zemljotres: Snažan udar jačine 4,6 stepeni po Rihteru!

Kurir pre 7 sati
Sve se treslo u 3 ujutru! Zemljotres pogodio zaliv San Franciska, u naredna tri dana najavljen užas

Sve se treslo u 3 ujutru! Zemljotres pogodio zaliv San Franciska, u naredna tri dana najavljen užas

Alo pre 7 sati
Zemljotres jačine 4,3 stepena pogodio Zaliv San Franciska

Zemljotres jačine 4,3 stepena pogodio Zaliv San Franciska

Politika pre 7 sati
Zemljotres jačine 4,3 stepena Rihterove skale pogodio Zaliv San Franciska

Zemljotres jačine 4,3 stepena Rihterove skale pogodio Zaliv San Franciska

RTV pre 8 sati
Zemljotres pogodio zaliv San Franciska: "Postoji šansa da snažniji potres pogodi oblast u naredna 3 dana"

Zemljotres pogodio zaliv San Franciska: "Postoji šansa da snažniji potres pogodi oblast u naredna 3 dana"

Blic pre 8 sati
Zemlja se opet tresla Na udaru je ovaj deo sveta

Zemlja se opet tresla Na udaru je ovaj deo sveta

Alo pre 8 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

ZemljotresRusijaZemljotres u Rusiji

Svet, najnovije vesti »

Zbog čega je više od 100 ambasada SAD širom sveta bez ambasadora?

Zbog čega je više od 100 ambasada SAD širom sveta bez ambasadora?

Danas pre 43 minuta
Moldavija uhapsila 74 osobe u vezi ruskog plana sejanja razdora, obučavani su navodno u Srbiji

Moldavija uhapsila 74 osobe u vezi ruskog plana sejanja razdora, obučavani su navodno u Srbiji

Danas pre 48 minuta
Džimi Kimel se vraća na TV: Jednom od najpoznatijih svetskih voditelja oduzeta emisija zbog komentara o Kirku, oglasila se…

Džimi Kimel se vraća na TV: Jednom od najpoznatijih svetskih voditelja oduzeta emisija zbog komentara o Kirku, oglasila se televizija

Blic pre 43 minuta
Francuska priznala Palestinu

Francuska priznala Palestinu

Danas pre 33 minuta
Hitno zatvoren aerodrom u Kopenhagenu! Uzbuna u Danskoj: Oglasila se i policija, incidenti i u Oslu

Hitno zatvoren aerodrom u Kopenhagenu! Uzbuna u Danskoj: Oglasila se i policija, incidenti i u Oslu

Blic pre 18 minuta