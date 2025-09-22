Jak zemljotres pogodio Rusiju! Evo gde se zatreslo

Zemljotres magnitude 6,3 stepena Rihterove skale registrovan je u Kamčatskom kraju, saopštila je kamčatska filijala Jedinstvene geofizičke službe Ruske akademije nauka.

Prema podacima seizmologa, epicentar potresa bio je u Tihom okeanu, oko 205 kilometara jugoistočno od Petropavlovska Kamčatskog, na dubini od 25,9 kilometara. Ruski mediji prenose da se snažno podrhtavanje tla osetilo u nekoliko naselja na jugoistoku poluostrva, a građani su u panici istrčavali iz svojih domova. Za sada nema informacija o većoj materijalnoj šteti niti o eventualno povređenima.