Zemljotres jačine 4,3 stepena pogodio Zaliv San Franciska

Do potresa je došlo oko tri sata ujutru

Zemljotres jačine 4,3 stepena Rihterove skale pogodio je danas Zaliv San Franciska, ali nije bilo žrtava ili značajne materijalne štete. Do potresa je došlo oko tri sata ujutru po lokalnom vremenu, a epicentar je bio jugoistočno od grada Berklija, javlja AP. Prema podacima Američkog geološkog društva, moguće je da niz slabijih potresa pogode to područje, a postoji i šansa od oko pet odsto da snažniji zemljotres pogodi oblast u naredna tri dana.