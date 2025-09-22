Zemljotres jačine 4,3 stepena Rihterove skale pogodio Zaliv San Franciska

RTV pre 5 sati  |  Tanjug
Zemljotres jačine 4,3 stepena Rihterove skale pogodio Zaliv San Franciska

SAN FRANCISKO - Zemljotres jačine 4,3 stepena Rihterove skale pogodio je danas Zaliv San Franciska, a nije bilo žrtava ili značajne materijalne štete.

Do potresa je došlo oko tri sata ujutru po lokalnom vremenu, a epicentar je bio jugoistočno od grada Berklija, javlja AP. Prema podacima Američkog geooškog društva, moguće je da niz slabijih potresa pogode to područje, a postoji i šansa od oko pet odsto da snažniji zemljotres pogodi oblast u naredna tri dana.
