Sve se treslo u 3 ujutru! Zemljotres pogodio zaliv San Franciska, u naredna tri dana najavljen užas
Alo pre 1 sat
Zemljotres jačine 4,3 stepena Rihterove skale pogodio je danas Zaliv San Franciska, a nije bilo žrtava ili značajne materijalne štete
Do potresa je došlo oko tri sata ujutru po lokalnom vremenu, a epicentar je bio jugoistočno od grada Berklija, javlja AP. Prema podacima Američkog geooškog društva, moguće je da niz slabijih potresa pogode to područje, a postoji i šansa od oko pet odsto da snažniji zemljotres pogodi oblast u naredna tri dana. (Tanjug)