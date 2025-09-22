Sve se treslo u 3 ujutru! Zemljotres pogodio zaliv San Franciska, u naredna tri dana najavljen užas

Zemljotres jačine 4,3 stepena Rihterove skale pogodio je danas Zaliv San Franciska, a nije bilo žrtava ili značajne materijalne štete

Do potresa je došlo oko tri sata ujutru po lokalnom vremenu, a epicentar je bio jugoistočno od grada Berklija, javlja AP. Prema podacima Američkog geooškog društva, moguće je da niz slabijih potresa pogode to područje, a postoji i šansa od oko pet odsto da snažniji zemljotres pogodi oblast u naredna tri dana. (Tanjug) BONUS VIDEO