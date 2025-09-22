Novi zemljotres u Turskoj: Tlo se treslo kod Balikešira

Euronews pre 3 sata  |  Autor: Tanjug
Novi zemljotres u Turskoj: Tlo se treslo kod Balikešira
Tursku je danas pogodio zemljotres jačine 4,6 stepeni po Rihterovoj skali, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar. Kako se navodi, epicentar zemljotresa bio je na dubini od sedam kilometara, oko 57 kilometara jugoistočno od grada Balikešira na zapadu Turske. Za sada nema izveštaja o povređenima ili materijalnoj šteti. Ovu oblast već su pogađali zemljotresi i to početkom avgusta i početkom septembra.
Ključne reči

ZemljotresTurska

