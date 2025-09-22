POKS za Pčinjski okruga: Vučić želi da legalizuje divlju gradnju iamnestira građevinsku mafiju

Jug press pre 14 minuta
POKS za Pčinjski okruga: Vučić želi da legalizuje divlju gradnju iamnestira građevinsku mafiju
VRANJE Okružni odbor Pokreta obnove Kraljevine Srbije (POKS) u Vranju u saopštenju za medije ocenuje najavu Aleksandra Vučića, predsednika Srbije i lidera SNS, o legalizaciji kao „nagoveštaj ozakonjenja divlje gradnje“! „Šta se krije iza predloga zakona pod nazivom „Svoj na svome“, to nije nikakva briga za za građane, već velika prevara, legalizacija kriminala u režiji SNS i njene građevinske mafije, zato, ovo nije zakon, već legalizacija prljavog novca i pranje
Otvori na jugpress.com

Povezane vesti »

Ministarka: Vlada u petak o zakonu o legalizaciji, pa u parlament po hitnoj proceduri

Ministarka: Vlada u petak o zakonu o legalizaciji, pa u parlament po hitnoj proceduri

N1 Info pre 39 minuta
POKS Leskovac: Predlog zakona “Svoj na svome” – za tajkune SNS

POKS Leskovac: Predlog zakona “Svoj na svome” – za tajkune SNS

Jugmedia pre 19 minuta
Korak po korak: Kako da prijavite objekat za legalizaciju? Detaljan postupak i cene

Korak po korak: Kako da prijavite objekat za legalizaciju? Detaljan postupak i cene

Blic pre 40 minuta
Stručnjaci za Euronews Srbija o novim merama Vlade Srbije: Legalizacija problem decenijama

Stručnjaci za Euronews Srbija o novim merama Vlade Srbije: Legalizacija problem decenijama

Euronews pre 15 minuta
Koliko para je sada potrebno za leglizaciju?

Koliko para je sada potrebno za leglizaciju?

Kamatica pre 59 minuta
Sofronijević: Zakon o legalizaciji uvodi nultu toleranciju na novu bespravnu gradnju

Sofronijević: Zakon o legalizaciji uvodi nultu toleranciju na novu bespravnu gradnju

RTV pre 1 sat
Sofronijević: Zakon o legalizaciji pred Vladom u petak, prijava obavezna i uz minimalne troškove

Sofronijević: Zakon o legalizaciji pred Vladom u petak, prijava obavezna i uz minimalne troškove

NIN pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićVranjeSNSMafijalegalizacijaPOKS

Politika, najnovije vesti »

Generalni štrajk u Italiji: Zaustavljen prevoz, škole i univerziteti bez nastave, blokirane najveće luke u zemlji

Generalni štrajk u Italiji: Zaustavljen prevoz, škole i univerziteti bez nastave, blokirane najveće luke u zemlji

Mašina pre 29 minuta
Zavišić: Vojna parada pokazala da Vojska Srbije ima kapacitet da zaštiti državu i narod

Zavišić: Vojna parada pokazala da Vojska Srbije ima kapacitet da zaštiti državu i narod

RTV pre 34 minuta
Čomić za Euronews Srbija: Bez dijaloga nema jedinstva, a ni evropskih integracija Srbije

Čomić za Euronews Srbija: Bez dijaloga nema jedinstva, a ni evropskih integracija Srbije

Euronews pre 29 minuta
Generalni štrajk u Italiji u znak podrške Gazi, blokade širom zemlje

Generalni štrajk u Italiji u znak podrške Gazi, blokade širom zemlje

RTV pre 15 minuta
Ministarka: Vlada u petak o zakonu o legalizaciji, pa u parlament po hitnoj proceduri

Ministarka: Vlada u petak o zakonu o legalizaciji, pa u parlament po hitnoj proceduri

N1 Info pre 39 minuta