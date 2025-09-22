Promena vlasničke strukture u NIS-u uoči odluke Amerike o sankcijama

Južne vesti pre 1 sat
Promena vlasničke strukture u NIS-u uoči odluke Amerike o sankcijama

Getty Images Poslednji put ažurirano 22. septembra Uoči odluke američke administracije o sankcijama zbiog saradnje sa Rusijom, Naftna industrija Srbije (NIS) promenila je vlasničku strukturu, tako da ruski Gasprom sada ima samo jedan procenat udela.

Akcionarsko društvo Intelidžens iz Sankt Peterburga, drugog najvećeg ruskog grada i rodnog mesta predsednika Vladimira Putina, preuzelo je od Gasproma 11,3 odsto akcija NIS-a, javila je Radio-televizija Srbije. I ta firma je ćerka Gasproma, a transakcija je završena 19. septembra. U NIS-u sada najveći udeo ima Gaspromnjeft, ćerka firma Gasproma, sa 44,85 odsto, drugi akcionar je država Srbija sa 29,87, a treći je firma Intelidžens sa udelom 11,3 odsto. Ostalo su
