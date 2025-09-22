"Palestinci nam daju lekciju o dostojanstvu i otporu": Veliki protesti širom Italije, radnici u štrajku

Lučki radnici u Italiji koji su danas stupili u štrajk zbog situacije u Gazi blokirali su prilazne puteve većini italijanskih luka, dok je u centru Milana došlo do nasilja tokom propalestinskog protesta.

Razni sindikati organizovali su dan protesta protiv izraelske ofanzive u Gazi. Radnici ističu da žele da spreče da se Italija koristi kao tranzitna tačka za transport oružja i drugih zaliha namenjenih Izraelu, koji je u ratu sa Hamasom u Gazi. Policija u punoj opremi za razbijanje demonstracija sukobila se s demonstrantima i upotrebila suzavac u blizini glavne železničke stanice u Milanu, izjavio je jedan očevidac za Rojters. Italijanski mediji preneli su i da su