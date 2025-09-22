Svetu Goru pogodila četiri zemljotresa, najjači pet stepeni

NIN pre 2 sata  |  Tanjug
Svetu Goru pogodila četiri zemljotresa, najjači pet stepeni

Zemljotres na poluostrvu Atos u Grčkoj rano jutros su pogodila četiri zemljotresa, od kojih je najjači bio 5.0 stepeni po Rihterovoj skali, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).

Kako se navodi, epicentar zemljotresa bio je na otvorenom moru, na dubini od pet kilometara, na oko 10 kilometara južno od manastira Hilandar. Nije izdato upozorenje na opasnost od cunamija. Zemljotres jačine pet stepeni Rihterove skale pogodio je jutros područje Halkidikija, 111 kilometara jugoistočno od Soluna. Kako je objavio Evropski mediteranski seizmološki centar (EMSC), epicentar zemljotresa, koji se dogodio jutros u 4:20 časova po lokalnom vrenenu, bio je
