Pročitajte dokument: Firma „Intelidžens“ ušla u vlasništvo NIS-a umesto Gasproma, uoči odluke o sankcijama

Akcionarsko društvo „Intelidžens“ iz Sankt Peterburga postalo je suvlasnik Naftne industrije Srbije (NIS), javljaju mediji.

Kako se vidi iz dokumenta objavljenog na Beogradskoj berzi, „Intelidžens“ u vlasništvu ima 11,3 odsto akcija NIS-a. Ruska kompanija ušla je u vlasništvo NIS-a u petak, 19. septembra, vidi se iz dokumenta. Prethodno je 11,3 odsto NIS-a bilo vlasništvo Gasproma. Međutim, te akcije NIS-a ostale su u vlasništvu Gasprom grupe, pošto je „Intelidžens“ ćerka firma te grupe, javio je Tanjug. Nakon ove transakcije, 44,85 odsto akcija NIS-a je u rukama Gaspromnjefta, 29,87 u