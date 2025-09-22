Valc: SAD će braniti svaki santimetar NATO teritorija

Novi poslanik SAD pri UN, Majk Valc (Mike Waltz), izjavio je u ponedeljak da će njegova zemlja i njeni saveznici braniti "svaki santimetar teritorija NATO", na sastanku Saveta bezbednosti posvećenog upadu ruskih aviona u vazdušni prostor Estonije.

"Rusija mora hitno prekinuti ovo opasno ponašanje", rekao je on. Ovo je treći put u poslednjih deset dana da je Rusija optužena za povredu vazdušnog prostora neke zemlje NATO, nakon letova dronova iznad Poljske i Rumunije.