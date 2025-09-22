FOTO, VIDEO: Generalni štrajk u Italiji u znak podrške Gazi, blokade širom zemlje

U Italiji je počeo generalni štrajk koji su proglasili sindikati u znak podrške Palestini i protiv izraelske ofanzive u Gazi, a protesti obuhvataju javni prevoz, železnicu, luke, škole i javni sektor.

Štrajk je počeo u ponoć i traje do 23.00 časa. U brojnim italijanskim gradovima zakazane su demonstracije, uključujući Rim, Milano, Bolonju, Napulj, Đenovu, Torino, Firencu, Ankonu, Bari i Palermo, piše italijanski dnevni list "Sole 24". Strike in Italy to protest arm shipments to Israel https://t.co/68D2Hoxk6Y — Reuters (@Reuters) September 22, 2025 Prema informacijama sindikata Usb, širom Italije biće održano više od 60 protesta, a očekuje se da će štrajk privući