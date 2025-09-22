Erika Kirk: Opraštam ubici, to bi i Čarli učinio; Tramp: Izvini Erika, ja mrzim protivnike

RTS pre 2 sata
Erika Kirk: Opraštam ubici, to bi i Čarli učinio; Tramp: Izvini Erika, ja mrzim protivnike

U Arizoni je održan komemorativni skup na kojem je odada počast nedavno ubijenom desničarskom aktivisti Čarliju Kirku. Američki predsednik ga je nazvao velikim patriotom i mučenikom, dodavši da je ubijen jer je živeo hrabro i briljantno sučeljavao svoje stavove sa drugima. Kirkova udovica Erika poručila da odgovor na mržnju nije mržnja. Na komemoraciji su bili i najviši zvaničnici američke administracije, kao i poslovni lideri, među njima i direktor “Tesle“, Ilon Mask.

Stadion Stejt Farm u Glendejlu bio je ispunjen do poslednjeg mesta, bilo je više desetina hiljada ljudi, u znak sećanja na Čarlija Kirka koji je ubijen pre 12 dana. Molitve i sećanja kod svih prisutnih. Govornici su isticali njegovo političko nasleđe, a prisutnima se obratio i američki predsednik Donald Tramp. "Ne mogu da podnesem svog protivnika" Tramp je istakao da Kirk nikada nije mrzeo svoje protivnike i uvek im je želeo sve najbolje i da su se u tome njih
