Lokalne vlasti: Troje poginulo u ruskom udaru na Zaporožje; kanal za hitne kontakte Rusije i NATO-a i dalje funkcioniše

RTS pre 2 sata
Rat u Ukrajini – 1.307. dan. Francuski predsednik Emanuel Makron je izjavio da bi zaplena zamrznute ruske imovine mogla dovesti do potpunog haosa. Zapad se neće suočiti sa haosom, već sa oštrim merama, odgovorila je portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova.

Kijev: Neutralisane 132 od 141 ruske bespilotne letelice Ukrajinske snage protivvazdušne odbrane neutralisale su 132 od 141 bespilotne letelice kojima je Rusija napala Ukrajinu protekle noći, saopštile su Ukrajinske vazduhoplovne snage na društvenim mrežama. Kako se navodi, ruske trupe su napale Ukrajinu sa 141 bespilotnom letelicom različitih tipova, uključujući "šahed". Napade su odbijali vazduhoplovstvo Ukrajine, vazdušne raketne trupe, jedinice za
Snažan napad ukrajinskih snaga na krim: Dronovi pogodili odmaralište, ima mrtvih i ranjenih! "Ostaci izazvali požar" (video)

Kurir pre 8 minuta
Krvavo nebo nad ukrajinom, žestoka bombardovanja širom zemlje: Ima mrtvih, svet obilaze stravične scene jezivog razaranja! (video, foto)

Kurir pre 1 sat
Haos na krimu: Ukrajinci se obrušili tokom noći, Rusi nisu imali mira: Pvo radila bez prestanka, ima mrtvih (video)

Blic pre 1 sat
Rusko bombardovanje Zaporožja, ima mrtvih i povređenih

Serbian News Media pre 2 sata
Šta će biti ako Zapad ukrade zamrznutu rusku imovinu

B92 pre 2 sata
Ukrajinski zvaničnici: Najmanje tri osobe poginule u ruskom bombardovanju Zaporožja

N1 Info pre 4 sati
Zaharova o napadu Kijeva na Krim: NATO i EU da se pogledaju u ogledalo, ugledaće krivca

Sputnik pre 3 sata
