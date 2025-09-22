Lokalne vlasti: Troje poginulo u ruskom udaru na Zaporožje; kanal za hitne kontakte Rusije i NATO-a i dalje funkcioniše

Rat u Ukrajini – 1.307. dan. Francuski predsednik Emanuel Makron je izjavio da bi zaplena zamrznute ruske imovine mogla dovesti do potpunog haosa. Zapad se neće suočiti sa haosom, već sa oštrim merama, odgovorila je portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova.

Kijev: Neutralisane 132 od 141 ruske bespilotne letelice Ukrajinske snage protivvazdušne odbrane neutralisale su 132 od 141 bespilotne letelice kojima je Rusija napala Ukrajinu protekle noći, saopštile su Ukrajinske vazduhoplovne snage na društvenim mrežama. Kako se navodi, ruske trupe su napale Ukrajinu sa 141 bespilotnom letelicom različitih tipova, uključujući "šahed". Napade su odbijali vazduhoplovstvo Ukrajine, vazdušne raketne trupe, jedinice za