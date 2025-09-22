UKRAJINSKA KRIZA: Makron: Zaplena ruske imovine dovešće do potpunog haosa; Zaharova: Neće, nego će biti strogih mera, Zapad to zna

RTV pre 1 sat  |  RTS, Tanjug
UKRAJINSKA KRIZA: Makron: Zaplena ruske imovine dovešće do potpunog haosa; Zaharova: Neće, nego će biti strogih mera, Zapad to…

MOSKVA, KIJEV - Rat u Ukrajini – 1.307. dan. Francuski predsednik Emanuel Makron je izjavio da bi zaplena zamrznute ruske imovine mogla dovesti do potpunog haosa. Zapad se neće suočiti sa haosom, već sa oštrim merama, odgovorila je portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova.

Tri osobe su poginule, a 16 ranjeno u udaru ukrajinskih dronova na sanatorijum "Faros" na Krimu. Glavna obaveštajna uprava (GUR) Ministarstva odbrane Ukrajine saopštila je da su njeni pripadnici oborili tri ruska višenamenska helikoptera Mi-8 i da su uništili skupi ruski radarski sistem 55Ž6U "Nebo-U" na Krimu. Ukrajinski lovci 412. puka bespilotnih sistema "Nemezis" uništili su rusko inženjerijsko zaštitno vozilo IMR-3M, poznato kao "gusenični terminator".
RTS pre 1 sat
