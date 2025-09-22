Ćatović prvi u Bijeljini, Mehmedović druga

Sandžak haber
Ćatović prvi u Bijeljini, Mehmedović druga Atletičar Novog Pazara Aldin Ćatović pobednik je Međunarodne ulične trke u Bijeljini.

Učenik Rifata Ziljkića slavio je u konkurenciji seniora na pet kilometara. Kao četvrti i peti u toj trci završili su Nikola Mijailović i Kabir Ziljkić, takođe takmičari Novog Pazara. Atletičarka Novor Pazara Mejra Mehmedović je na istoj deonici kod seniorki u Bijeljini zauzela drugo mesto. M. Minić The post Ćatović prvi u Bijeljini, Mehmedović druga appeared first on Radio Televizija Novi Pazar.
