Oglasio se zlatni srpski rvač posle vesti da Hrvati žele da ga kazne zbog pokazivanja tri prsta: "Samo sam..."

Ogromna bura se u hrvatskoj javnosti podigla zbog gesta zlatnog srpskog rvača, Aleksandra Komarova, koji je posle pobede u finalu Svetskog prvenstva u Zagrebu nad Alirezom Mohadipanijem (4:3) pokazao tri prsta publici, što su mnogi shvatili kao provokaciju.

Na tamošnjim portalima se čak pojavila vest i kako bi Komarov zbog toga mogao da bude kažnjen prema aktuelnim zakonima Hrvatske, pa čak i proteran iz zemlje, a čak su pozvali i policiju da ispita čitav slučaj. Međutim, u međuvremenu se za Sportske Novosti, odnosno " Jutarnji list" koji je prvobitno objavio ovu vest javio i sam Aleksandar Komarov, kako bi objasnio svoj postupak posle finala Svetskog prvenstva. Istakao je da čestita Hrvatima na organizaciji