Hrvati traže kaznu za Rusa koji je doneo zlato Srbiji

Vesti online pre 20 minuta  |  Sputnik, Vesti online (J. V.)
Doneo je Aleksandar Komarov Srbiji svetsko zlato, a potom je rvač ruskog porekla dodatno pokazao koliko poštuje zemlju koja je sada njegov dom jer nije želeo da nosi šal Hrvatske tokom intoniranja himne „Bože pravde“. Međutim, taj gest je uz Aleksandrova podignuta tri prsta žestoko zasmetao Hrvatima koji traže da srpski rvač bude kažnjen.

Aleksandar Komarov rođen je u Sankt Peterburgu, ali je zbog supruge Nevene došao u Srbiju i postao je srpski reprezentativac. Doneo je našoj zemlji mnogo radosti, a najnoviji uspeh ostvario je u Zagrebu gde je postao svetski prvak u grčko-rimskom stilu. Prilikom svečanog proglašenja pobednika organizatori su podelili promotivni šal Hrvatske, a Komarov ga je sklonio sa sebe i ponosno pokazao tri prsta. To je Hrvate jako naljutilo, a list „Jutarnji“ traži i kaznu za
