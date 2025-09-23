Bajatović: Novi gasni ugovor sa Gazpromom u oktobru

Biznis.rs pre 16 minuta  |  Redakcija Biznis.rs
Bajatović: Novi gasni ugovor sa Gazpromom u oktobru

Neće biti poskupljenja za domaćinstva ove zime

Generalni direktor Srbijagasa Dušan Bajatović izjavio je da će ove nedelje biti završeni pregovori o novom gasnom aranžmanu sa Gazpromom i da će novi ugovor biti potpisan u oktobru. Bajatović je za RTS kazao da ugovor treba da bude potpisan na period od tri godine, a godišnje količine su 2,5 milijardi kubnih metara gasa. „Mi ćemo ove nedelje završiti razgovore, ali gasni aranžman neće biti potpisan u septembru, već u oktobru mesecu. U narednih mesec dana ćemo
