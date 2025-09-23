Košta: Jedino rešenje za Izrael i Palestinu je postojanje dve države

N1 Info pre 1 sat  |  Beta
Košta: Jedino rešenje za Izrael i Palestinu je postojanje dve države

Predsednik Evropskog saveta Antonio Košta ponovio je u Ujedinjenim nacijama da je rešenje dve države jedino rešenje za postizanje mira između Izraela i Plestine. "Bezbedna država Izrael koju priznaju sve države članice Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.

je da je Evropska unija posvećena rešenju dve države. "Bezbedna država Izrael koju priznaju sve države članice Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.

Nezavisna, demokratska i održiva država Palestina. Dve koje postoje jedna pored druge. U miru", rekao je on u Njujorku. Ponovio je poziv Evropske unije na neodložan prekid vatre, ;neograničen i bezbedan pristup humanitarnoj pomoći i bezuslovno oslobađanje svih talaca. "Osuđujemo tekuću vojnu ofanzivu u gradu Gazi. Takođe snažno osuđujemo eskalaciju nasilja na Zapadnoj obali. Pozivamo Izrael da okonča ove operacije. Da zaustavi ilegalna naselja", dodao je.
Ključne reči

Evropska UnijaIzraelPalestinaNjujorkGaza

