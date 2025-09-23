Košta: Jedino rešenje za Izrael i Palestinu je postojanje dve države

Predsednik Evropskog saveta Antonio Košta ponovio je u Ujedinjenim nacijama da je rešenje dve države jedino rešenje za postizanje mira između Izraela i Plestine. "Bezbedna država Izrael koju priznaju sve države članice Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.

Nezavisna, demokratska i održiva država Palestina. Dve koje postoje jedna pored druge. U miru", rekao je on u Njujorku. Ponovio je poziv Evropske unije na neodložan prekid vatre, ;neograničen i bezbedan pristup humanitarnoj pomoći i bezuslovno oslobađanje svih talaca. "Osuđujemo tekuću vojnu ofanzivu u gradu Gazi. Takođe snažno osuđujemo eskalaciju nasilja na Zapadnoj obali. Pozivamo Izrael da okonča ove operacije. Da zaustavi ilegalna naselja", dodao je. Istakao