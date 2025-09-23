UŽIVO: Srbija i Iran u borbi za četvrtfinale Svetskog prvenstva

Odbojkaši Srbije suočavaju se sa Iranom u meču koji će odlučiti putnika među osam najboljih selekcija planete.

Meč počinje u 14 časova, a dešavanja možete da pratite u blogu uživo na Sport klubu. Izabranici Georgea Krecua ulaze u duel puni samopouzdanja, usled dve vezane pobede bez izgubljenog seta. Iako su takmičenje u grupnoj fazi započeli očajnom partijom i maksimalnim porazom od Češke, situacija se od tada potpuno okrenula. Prvo je pala Kina 3:0 (25:18, 25:19, 29:27), da bi u odlučujućem meču „orlovi“ na sličan način potpuno razbili veliki Brazil – 3:0 (25:22, 25:20,