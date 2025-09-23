Vujić uputio čestitke povodom Roš Hašane

Telegraf pre 18 minuta
Vujić uputio čestitke povodom Roš Hašane

Ministar pravde Nenad Vujić uputio je čestitke Rabinu Isaku Asielu i pripadnicima Jevrejske zajednice u Republici Srbiji, povodom proslave Roš Hašane i predstojećih praznika. ''Poštovani gospodine rabine, Povodom Roš Hašane i predstojećoh praznika, Vama i svim pripadnicima Jevrejske zajednice, želim dobru godinu.

Dani sećanja i kajanja su nepresušan izvor duhovnog pročišćenja i obnove Jevreja i snaženja temeljnih vrlina mira i ljubavi. Srbi i Jevreji su nebrojeno puta tokom istorije iskazali svoju povezanost, potvrdivši ih zajedničkim stradanjima, svedočeći istinu i pravdu. Želim da naredna godina bude dobra godina, godina koja će doneti mir u svetu, a ljudima spokoj i istinsku radost. ŠANA TOVA!", navodi se u čestitki Vujića, saopšteno je iz Ministarstva pravde.
