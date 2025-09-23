Aleksandar Vučić otkrio koliko će iznositi troškovi legalizacije u Zrenjaninu i okolnim selima

Aleksandar Vučić otkrio koliko će iznositi troškovi legalizacije u Zrenjaninu i okolnim selima

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će država predložiti zakon o legalizaciji koji će bez komplikovane procedure rešiti pitanje 4,8 miliona bespravnih objekata do nove godine, a za oko 70 odsto tih objekata troškovi legalizacije iznosiće ukupno 100 evra.

Aleksandar Vučić je istakao da je ideja da prostom prijavom, bez komplikovanih procedura i u digitalnoj formi, država evidentira sve objekte i odlučuje o vlasništvu. On je objasnio da će građani podnositi elektronsku prijavu, nakon čega će u roku od 60 dana objekat biti legalizovan, odnosno upisano pravo svojine. Naveo je da će postupak sprovoditi Agencija za prostorno planiranje i urbanizam u saradnji sa katastrom u svakoj opštini u Srbiji. Prema Vučićevim rečima,
