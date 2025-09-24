Mali: Rata kredita kao renta koju su ranije plaćali VIDEO

B92 pre 55 minuta
Mali: Rata kredita kao renta koju su ranije plaćali VIDEO

"Veliko mi je zadovoljstvo što smo danas ovde i hvala na gostoprimstvu", rekao je danas ministar finansija Siniša Mali u poseti porodici Vasić koja je kupila stan pomoću kredita za mlade.

Prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali obilazi porodicu Vesić koja je kupila stan uz pomoć Programa stambenih kredita za mlade. Oni su jedna od 3.000 porodica koje su kupile stan na ovakav način i rešile svoje stambeno pitanje. Stan Marine i Saše Vesića nalazi se u Ulici Vojvode Stepe u Kaluđerici. Ovaj program je namenjen mladima od 20 do 35 godina starosti, za kupovinu prve nepokretnosti, a maksimalan iznos kredita koji može biti odobren je
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Mali: Više od 3.000 porodica uzelo stambeni kredit za mlade; Vlada u petak usvaja predlog novog zakona o legalizaciji

Mali: Više od 3.000 porodica uzelo stambeni kredit za mlade; Vlada u petak usvaja predlog novog zakona o legalizaciji

RTV pre 31 minuta
Mali: Više od 3.000 porodica uzelo stambeni kredit za mlade, nastavljamo program

Mali: Više od 3.000 porodica uzelo stambeni kredit za mlade, nastavljamo program

NIN pre 26 minuta
Mali: Više od 3.000 porodica uzelo stambeni kredit za mlade, nastavljamo program

Mali: Više od 3.000 porodica uzelo stambeni kredit za mlade, nastavljamo program

Euronews pre 20 minuta
Mali obilazi porodicu Vesić koja je kupila stan uz pomoć programa stambenih kredita

Mali obilazi porodicu Vesić koja je kupila stan uz pomoć programa stambenih kredita

Blic pre 21 minuta
Mali: Više od 3.000 porodica kupilo stan uz kredit za mlade, nastavljamo sa programom

Mali: Više od 3.000 porodica kupilo stan uz kredit za mlade, nastavljamo sa programom

RTS pre 40 minuta
Legalizacija za samo 100 evra Siniša Mali najavio: Vlada će u petak usvojiti predlog novog zakona

Legalizacija za samo 100 evra Siniša Mali najavio: Vlada će u petak usvojiti predlog novog zakona

Alo pre 26 minuta
Država pomaže mladima da kupe stan

Država pomaže mladima da kupe stan

Politika pre 15 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

KreditiStambeni kreditiSiniša Mali

Ekonomija, najnovije vesti »

Nije se dovoljno brinulo o bezbednosti žičara, ski lift na Zlatiboru dobio dozvolu iako ne ispunjava uslove

Nije se dovoljno brinulo o bezbednosti žičara, ski lift na Zlatiboru dobio dozvolu iako ne ispunjava uslove

Forbes pre 20 minuta
Mali: Više od 3.000 porodica uzelo stambeni kredit za mlade; Vlada u petak usvaja predlog novog zakona o legalizaciji

Mali: Više od 3.000 porodica uzelo stambeni kredit za mlade; Vlada u petak usvaja predlog novog zakona o legalizaciji

RTV pre 31 minuta
Obavezno proverite auto čim dođe jesen, ova stvar može da bude opasnija od leda

Obavezno proverite auto čim dođe jesen, ova stvar može da bude opasnija od leda

Kamatica pre 15 minuta
Misteriozni projekat čuvenog milijardera - imperija vredna 45 milijardi dolara

Misteriozni projekat čuvenog milijardera - imperija vredna 45 milijardi dolara

Kamatica pre 45 minuta
Berzanski indeksi u padu nakon govora predsednika Federalnih rezervi Džeroma Pauela

Berzanski indeksi u padu nakon govora predsednika Federalnih rezervi Džeroma Pauela

RTV pre 0 minuta