Vučić sa Rubiom u Njujorku: Fokus na rešavanju pitanja američkih tarifa, ali i novih investicija FOTO/VIDEO

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa američkim državnim sekretarom Markom Rubiom u Njujorku, na marginama zasedanja Generlne skupštine Ujedinjenih nacija.

To je prvi zvanični sastanak Vučića i Rubija, a susretu je prisustvovao i ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić. Nakon razgovora, predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na svom Instagram profilu. Kako je istakao, radi se o važanom i sadržajanom razgovoru o jačanju političkog dijaloga Srbije i SAD, unapređenju ekonomske saradnje i zajedničkim bezbednosnim izazovima. "Fokus razgovora bio je na oblasti ekonomije i trgovine, posebno kada je reč o