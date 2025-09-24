Sud u Strazburu prihvatio slučaj Bogdana Jovičića

Danas pre 47 minuta  |  A. Latas
Sud u Strazburu prihvatio slučaj Bogdana Jovičića

Slučaj studenta Bogdana Jovičića dobio je međunarodnu dimenziju – Evropski sud za ljudska prava u Strazburu prihvatio je da razmatra predstavku koju je podneo advokat sudu u Strazburu.

Očekuje se da sud vrlo brzo odluči o privremenoj meri. Jovičić je na zahtev svoje braniteljke Ljiljane Borović Marjanović prekinuo štrajk glađu, sapštila je ona. Ovo je prvi put da će Evropski sud za ljudska prava razmatrati ovakvu predstavku protiv Srbije, i to iako nisu iscrpljena sva pravna sredstva u zemlji. – Suštinski, sud u Strazburu je uzeo predmet, dodelio sudiju i započeo prikupljanje informacija. Takođe je pozvao Bogdana da obustavi štrajk. Prvi put u
