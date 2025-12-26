​​Student Bogdan Jovičić pušten iz kućnog pritvora

Mašina pre 3 sata  |  Mašina
​​Student Bogdan Jovičić pušten iz kućnog pritvora

Studentu Bogdan Jovičić, koji je u septembru štrajkovao glađu, ukinuta je mera kućnog pritvora, piše N1, a za ovu televiziju je to potvrdila njegova advokatica Ljiljana Borović. On je u zatvorskom i kućnom pritvoru proveo više od četiri meseca.

Reč je o studentu koji je priveden polovinom avgusta nakon protesta tokom kog su demolirane prostorije Srpske napredne stranke (SNS) u Novom Sadu. Jovičić se tereti se za nasilničko ponašanje na javnom skupu, a tokom zatvorskog pritvora bio je i u štrajku glađu, zbog čega je hospitalizovan. Mera kućnog pritvora umesto zatvorskog izrečena mu je polovinom oktobra. U pitanju je student Fakulteta tehničkih nauka (FTN) u Novom Sadu, kojem je, dok je bio u zatvoru u
RTV pre 53 minuta
NIN pre 43 minuta
Euronews pre 1 sat
Moj Novi Sad pre 2 sata
RTS pre 2 sata
Radio 021 pre 3 sata
BBC News pre 2 sata
Ključne reči

Novi SadSrpska napredna strankaŠtrajk glađuSNSstudentipritvorbogdan jovičić

N1 Info pre 13 minuta
N1 Info pre 18 minuta
Beta pre 4 minuta
Nova pre 18 minuta
Danas pre 19 minuta