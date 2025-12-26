Studentu Bogdanu Jovičiću ukinut kućni pritvor mesecima od hapšenja

BBC News pre 56 minuta | Dejana Vukadinović - BBC

BBC/Dejana Vukadinović Jedan od plakata podrške na protestu u Beogradu 18. septembra

Četiri i po meseca od pritvaranja, i dva i po u kućnom pritvoru, student Bogdan Jovičić braniće se sa slobode.

Da mu je ukinut kućni pritvor potvrdila je njegova pravna zastupnica Ljiljana Borović za N1.

Jovičić se tereti za nasilničko ponašanje na javnom skupu, a priveden je posle protesta u Novom Sadu sredinom avgusta, kada su demolirane prostorije vladajuće Srpske napredne stranke (SNS).

Tri meseca kućnog pritvora odredio mu je Viši sud u Novom Sadu 13. oktobra.

Kada mu je sud u septembru produžio pritvor, Jovičić je počeo štrajk glađu, zbog čega je prebačen iz novosadske pritvorske jedinice Klise u bolnicu Centralnog zatvora u Beogradu, potvrdio je njegov tadašnji Srđan Kovačević, njegov advokat

Štrajk je prekinuo posle 13 dana.

Viši sud je dva dana kasnije odbio žalbu advokata i Jovičić je ostao u pritvoru jer su i „dalje postojale okolnosti koje su ukazivale na opasnost da bi osumnjičeni, ukoliko bi bio na slobodi, mogao da ponovi krivično delo", glasilo je obrazloženje suda.

Evropski sud za ljudska prava u Strazburu odbio je predlog za za izdavanje privremene mere koju su podneli Jovičićevi bivši zastupnici.

U znak podrške pritvorenom studentu novosadskog Fakulteta tehničkih nauka (FTN) organizovano je nekoliko protesta u različitim gradovima u Srbiji.

Privođenje Bogdana Jovičića, kao i sudsku odluku da mu se produži pritvor, osudile su mnoge nevladine organizacije, neke opozicione partije i Evropska demokratska stranka, navodeći da se on tretira „ne kao glas savesti, već kao opasni kriminalac".

„Pritvor mu je produžen ne zato što je kriv, već iz straha od njegove hrabrosti - iste hrabrosti zbog koje je počeo štrajk glađu", napisali su na društvenoj mreži Iks.

Pogledajte kako su izgledali protesti u Beogradu i Novom Sadu sredinom avgusta

Dvadesetdvogodišnji student je posle četiri nedelje u pritvoru započeo štrajk glađu.

„Mesec dana u zatvoru nisam dizao tenziju misleći da moraju da me puste da se branim sa slobode.

„Budući da tu nameru nemaju i žele da me predstave kao jednog od najvećih neprijatelja ove zemlje, smatrao sam da je ovo jedini vid borbe koji mi preostaje", napisao je ranije u pismu, koje je pročitao njegov advokat.

U međuvremenu mu je preminuo otac, čijoj sahrani je prisustvovao vezanih nogu, što su mnogi osudili.

Jovičić je bio vezan lancima „da ne bi izvršio bekstvo“, saopšteno je iz Uprave Ministarstva pravde za izvršenja krivičnih sankcija, negirajući da su se prema ponašali degradirajuće.

U praksi se gotovo nikada ne dešava da nekog puste iz pritvora da bi išao na sahranu, niti se skidaju lanci, jer je vezivanje po pravilima službe i obaveza je, napisao je Vladimir Đukanović, advokat i član vladujućeg SNS, na Iksu.

Jovičić je jedan od privedenih tokom protesta u Novom Sadu, međutim, tačan broj pritvorenih Ministarstvo unutrašnjih poslova nije saopštilo.

„Uhapšen je jer je uništavao i rušio nečije prostorije, detaljno bez imalo stida i straha, ponoseći se time što čini“, izjavio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

U avgustu je u nekoliko navrata došlo do sukoba demonstranata koji se protive vlasti i pristalica vladajućeg SNS-a i policije u mnogim mestima u Srbiji.

U Srbiji se više od godinu dana održavaju antivladini protesti pokrenuti posle tragedije u Novom Sadu, kada je usled pada nadstrešnice tek rekonstruisane Železničke stanice stradalo 16 ljudi, a jedna devojka je teško povređena.

Studenti su potom blokirali fakultete, a jedan od najmasovnijih protesta bio je u Beogradu 15. marta.

BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 12.26.2025)