Ukinut kućni pritvor studentu Bogdanu Jovičiću

Studentu Bogdanu Jovičiću ukinut je kućni pritvor, izjavila je Fonetu njegova advokatica Ljiljana Borović, dodajući da je na snazi zabrana da on prisustvuje javnim skupovima.

Ljiljana Borović je navela da se, nakon ukidanja pritvora Jovičiću postupak u slučaju njenog klijenta nastavlja redovno, odnosno da će se on braniti sa slobode. Odluci o ukidanju pritvora prethodio je i nalaz veštaka koj pokazuje da Jovičić pati od postraumatskog sindroma koji utiče na njegovo zdravlje. "Bogdan je zahvalan novinarima koj su pratili njegov slučaj i držali težište na tome. Zahvalan je kolegama studentima", kazala je Ljiljana Borović. Jovičić se sa