Studentu FTN-a Bogdanu Jovičiću ukinut kućni pritvor

Radio 021 pre 4 sati  |  N1
Student Bogdan Jovičić pušten je iz kućnog pritvora.

Ovo je potvrdila za N1 njegova advokatica Ljiljana Borović. Jovičić se sa još dve osobe tereti za krivično delo nasilničko ponašanje na sportskim priredbama i javnim skupovima. Oni se terete da su u Kosovskoj ulici u Novom Sadu polomili izloge na prostorijama Srpske napredne stranke i da su oštetili jedno vozilo. On je uhapšen 14. avgusta, nakon velikog protesta studenata i građana u Novom Sadu. Za vreme boravka u pritvorskoj jedinici Okružnog zatvora u Novom Sadu,
