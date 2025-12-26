Ukinut kućni pritvor Bogdanu Jovičiću, osumnjičenom za nasilničko ponašanje

Viši sud u Novom Sadu danas je ukinuo kućni pritvor Bogdanu Jovičiću, osumnjičenom za nasilničko ponašanje na protestu u tom gradu 14. avgusta, kada su demolirane prostorije SNS.

Istim rešenjem mu je određena mera zabrane posećivanja svih prijavljenih i neprijavljenih javnih okupljanja na teritoriji Srbije u trajanju od 3 meseca, rečeno je za Tanjug u tom sudu. Njemu je sud 13. oktobra pritvor zamenio zabranom napuštanja stana, uz elektronski nadzor. U Novom Sadu je 14. avgusta održan protest na koji su pozvali studenti u blokadi i tzv. zborovi, a učesnici protesta tada su demolirali prostorije Srpske napredne stranke na Bulevaru