Rektorat pod opsadom: Studenti traže podršku građana i profesora, oglasio se Univerzitet

Studenti u blokadi pozvali su ovog prepodneva građane da se okupe ispred zgrade Rektorata kako bi im pružili podršku nakon što je rektor dr Vladimir Ranković sa grupom ljudi ušao u Rektorat i zaključao studente koji se nalaze unutra.

Istovremeno, studentima koji se nalaze van Rektorata nije dozvoljeno da uđu unutra. Zajedno sa građanima ispred Rektorata nalazi se i veći broj profesora koji daju podršku studentima. Kako je preneo Glas Šumadije, rektor dr Vladimir Ranković rekao je da svako ko pokaže indeks može da uđe, ali da zbog inspekcije Rektorat mora da bude otvoren. Ovim povodom, oglasio se i Univerzitet u Kragujevcu, čije saopštenje prenosimo u celosti: "Obaveštavamo javnost da su se