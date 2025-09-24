Vremenska prognoza: Uz kalendarsku jesen stiže i jesenje vreme

Danas pre podne delimično sunčano, uz postepeno naoblačenje tokom dana, a tokom noći se očekuje i kiša. Naredni dani nas uvode u jesenje vreme. Temperatura će svakodnevno biti u padu za oko tri-četiri stepena. Vreme će biti pretežno oblačno, većinom suvo, tek povremeno uz slabu kišu.

Vreme će od danas biti pretežno oblačno, a od petka i osetno svežije. Hladnija vazdušna masa će zahvatti Balkan, pa će za vikend maksimalna temperatura biti do 20 stepeni. U narednim satima će u većem delu zemlje biti oblačno, ali se u prvom delu dana padavine ne očekuju. Kiša u Vovjodinu i na zapad stiže u popodnevnim satima. U ostatku zemlje ostaje suvvo, a na jugu Srbije veći deo dana delimično sunčano. Vetar slab do umeren, severni i severozpadni. Maksimalna