Čadež: Srbija i Gruzija zajedno na kinesko tržište

Čadež, koji kao član delegacije Srbije boravi u Njujorku gde se održava 80. zasedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija (UN), na sastanku sa ministrima spoljnih poslova Srbije Markom Đurićem i Gruzije Makom Bočorišvili istakao je da je neophodno uneti dodatnu dinamiku kako bi proces pregovora o slobodnoj trgovini bio što pre okončan u korist obe strane. On je podsetio da Srbija, osim sa Evropskom unijom, ima i Sporazum o slobodnoj trgovini sa Кinom, što