Posle podne naoblačenje, uveče kiša, idućih dana temperatura u padu

RTV pre 32 minuta  |  Tanjug
Posle podne naoblačenje, uveče kiša, idućih dana temperatura u padu

NOVI SAD - Pre podne, prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, očekuje se pretežno sunčano vreme, na severozapadu uz malu i umerenu oblačnost.

Posle podne u svim predelima uslediće postepeno naoblačenje sa zapada, a uveče i tokom noći kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom očekuju se ponegde na zapadu, a uglavnom na severu Srbije. Duvaće slab do umeren južni i jugoistočni vetar, na severu Vojvodine severoistočni. Najniža temperatura biće od 8 do 17 stepeni, a najviša dnevna od 25 na zapadu do 32 stepena na jugoistoku zemlje. U Novom Sadu će pre podne biti pretežno sunčano, posle podne postepeno očekuje
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Vremenska prognoza za 24. septembar: Podne pretežno sunčano, uveče i tokom noći kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom

Vremenska prognoza za 24. septembar: Podne pretežno sunčano, uveče i tokom noći kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom

Mondo pre 32 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

VojvodinaNovi Sad

Vojvodina, najnovije vesti »

Posle podne naoblačenje, uveče kiša, idućih dana temperatura u padu

Posle podne naoblačenje, uveče kiša, idućih dana temperatura u padu

RTV pre 32 minuta
Vremenska prognoza za 24. septembar: Podne pretežno sunčano, uveče i tokom noći kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom

Vremenska prognoza za 24. septembar: Podne pretežno sunčano, uveče i tokom noći kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom

Mondo pre 32 minuta
Sveta ili Mileta: Prvi direktor nove pokrajinske ustanove bio viralan "pre interneta"

Sveta ili Mileta: Prvi direktor nove pokrajinske ustanove bio viralan "pre interneta"

Radio 021 pre 24 sata
NOVOSAĐANI: Kroz pedagoški rad i primenjeno pozorište Sonja menja svet nabolje

NOVOSAĐANI: Kroz pedagoški rad i primenjeno pozorište Sonja menja svet nabolje

Moj Novi Sad pre 24 sata
Novi investitori dolaze u ovaj grad u banatu Evo koje dve firme su najavile izgradnju pogona na više hiljada kvadratnih metara…

Novi investitori dolaze u ovaj grad u banatu Evo koje dve firme su najavile izgradnju pogona na više hiljada kvadratnih metara i šta će se u njima proizvoditi!

Dnevnik pre 24 sata