Navijač Seltika hitno prebačen u Urgentni centar nakon tuče u centru Beograda

Jedan navijač Seltika prebačen je večeras u Urgentni centar zbog povrede koje je zadobio u tuči u centru Beograda! Navijač iz Škotske (34) prema nezvaničnim saznanjima Telegrafa ima povrede glave.

Veća grupa huligana, podsetimo, napale je grupu stranih navijača koja je u majicama Seltika sedela u nekoliko kafića u Zmaj Jovinoj u strogom centru grada. Svedoci navode da je sukobu prethodila kratka svađa i da se posle samo nekoliko sekundi nije znalo ko koga bije. Napadači su se razbežali pre dolaska policije dok se na snimcima i fotografijama sa mesta obračuna vide srča i prevrnuti stolovi i stolice. Intervenisao je veliki broj pripadnika policije i za sada
