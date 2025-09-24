Vučić se sastao sa Rubiom u Njujorku

Telegraf pre 32 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
Vučić se sastao sa Rubiom u Njujorku

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa američkim državnim sekretarom Markom Rubiom u Njujorku, na marginama zasedanja Generlne skupštine Ujedinjenih nacija.

To je prvi zvanični sastanak Vučića i Rubija, a susretu je prisustvovao i ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić. Vučić je ranije rekao da je američki državni sekretar tražio susret sa njim tokom zasedanja Generalne skupštine UN i naglasio da veruje da je moguće da se reši pitanje američkih tarifa. Takođe, Vučić je naveo da su razgovori u Njujorku veoma važni i da od njih mnogo očekuje. Vučić se u utorak u Njujorku uoči otvaranja 80. sednice Generalne
