Vučić se sastao sa Rubiom u Njujorku

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa američkim državnim sekretarom Markom Rubiom u Njujorku, na marginama zasedanja Generlne skupštine Ujedinjenih nacija.

To je prvi zvanični sastanak Vučića i Rubija, a susretu je prisustvovao i ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić. Vučić je ranije rekao da je američki državni sekretar tražio susret sa njim tokom zasedanja Generalne skupštine UN i naglasio da veruje da je moguće da se reši pitanje američkih tarifa. Takođe, Vučić je naveo da su razgovori u Njujorku veoma važni i da od njih mnogo očekuje. Vučić se u utorak u Njujorku uoči otvaranja 80. sednice Generalne