"Skandalozno, žaliću: Se!" Sarkozi se oglasio nakon što je osuđen na 5 godina zatvora: Nevin sam!

Blic pre 1 sat
"Skandalozno, žaliću: Se!" Sarkozi se oglasio nakon što je osuđen na 5 godina zatvora: Nevin sam!

Bivši predsednik Francuske Nikola Sarkozi rekao je danas da je nevin i da je skandalozna odluka suda u Parizu da ga osudi na pet godina zatvora zbog učešća u kriminalnoj organizaciji u slučaju koji je pokrenut povodom sumnji u libijsko finansiranje predsedničke izborne kampanje 2007. godine.

- Ova presuda je izuzetno ozbiljna za vladavinu prava. Mržnja nema granice. Ako baš žele da spavam u zatvoru, spavaću u zatvoru, ali uzdignute glave. Nevin sam. Ova nepravda je skandal. Žaliću se. Boriću se do poslednjeg daha - rekao je Sarkozi, prenosi Figaro. Sarkozijev advokat Kristof Engren rekao je da mu veoma teško pada to što nema dokaza, već da postoje samo pretpostavke. - Osuđen je po veoma čudnim osnovama, koji su zapravo izmišljotina. Razlog zbog kojeg
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

„Spavaću u zatvoru, ali uzdignute glave” Bivši predsednik Francuske Sarkozi teško primio sudsku presudu

„Spavaću u zatvoru, ali uzdignute glave” Bivši predsednik Francuske Sarkozi teško primio sudsku presudu

Dnevnik pre 58 minuta
Pet godina zatvora za bivšeg predsednika Francuske, u Srbiji bi to bio napad na stabilnost

Pet godina zatvora za bivšeg predsednika Francuske, u Srbiji bi to bio napad na stabilnost

Luftika pre 53 minuta
Sarkozi: Nevin sam, žaliću se na skandaloznu presudu

Sarkozi: Nevin sam, žaliću se na skandaloznu presudu

Politika pre 39 minuta
Sarkozi se oglasio nakon presude: "Mržnja nema granice. Ako baš žele da spavam u zatvoru..."

Sarkozi se oglasio nakon presude: "Mržnja nema granice. Ako baš žele da spavam u zatvoru..."

Telegraf pre 53 minuta
Oglasio se Sarkozi nakon što je osuđen na pet godina zatvora

Oglasio se Sarkozi nakon što je osuđen na pet godina zatvora

Danas pre 2 sata
Sarkozi proglašen krivim u slučaju libijskog finansiranja izborne kampanje 2007; Sarkozi: Nevin sam

Sarkozi proglašen krivim u slučaju libijskog finansiranja izborne kampanje 2007; Sarkozi: Nevin sam

RTV pre 2 sata
Nikola Sarkozi osuđen na pet godina zatvora zbog finansiranja kampanje Gadafijevim novcem

Nikola Sarkozi osuđen na pet godina zatvora zbog finansiranja kampanje Gadafijevim novcem

N1 Info pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Nikola SarkoziParizFrancuska

Svet, najnovije vesti »

Nemački portal: Srbija je Venecuela Evrope – rat protiv slobodnih medija

Nemački portal: Srbija je Venecuela Evrope – rat protiv slobodnih medija

Cenzolovka pre 38 minuta
Dronovi zatvorili aerodrome u Danskoj, ministar odbrane opisao incident kao hibridni napad, Danska razmatra aktiviranje Člana…

Dronovi zatvorili aerodrome u Danskoj, ministar odbrane opisao incident kao hibridni napad, Danska razmatra aktiviranje Člana 4 NATO-a

Naslovi.ai pre 18 minuta
Evropa je u ratu sa Rusijom sviđalo joj se to ili ne: Bivši ambasador SAD pri NATO predlaže opcije

Evropa je u ratu sa Rusijom sviđalo joj se to ili ne: Bivši ambasador SAD pri NATO predlaže opcije

Danas pre 54 minuta
"Odluka o zabrani ulaska krajnje besmislena" Dodik: Nikada nisam bio u Estoniji i nisam imao nameru da tamo idem

"Odluka o zabrani ulaska krajnje besmislena" Dodik: Nikada nisam bio u Estoniji i nisam imao nameru da tamo idem

Blic pre 9 minuta
Estonija uvela sankcije Dodiku, on ocenio da je to besmisleno

Estonija uvela sankcije Dodiku, on ocenio da je to besmisleno

NIN pre 3 minuta