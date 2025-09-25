"Temeljno postavljanje terena se već dešava": Trampov jastreb najavio strateški dijalog Srbije i SAD: Na stolu 9 važnih tema, za Ameriku će jedna biti ključna

Blic pre 1 sat
"Temeljno postavljanje terena se već dešava": Trampov jastreb najavio strateški dijalog Srbije i SAD: Na stolu 9 važnih tema…

Sjedinjene Američke Države (SAD) i Srbija započeće uskoro strateški dijalog u okviru kojeg će se, kako je najavljeno, razgovarati o devet tema. U prvom planu će biti ekonomija, a na stolu će se naći i one teške, poput Kosova i RS, a direktna posledica dijaloga biće podizanje odnosa Beograda i Vašingtona na viši nivo. Pojedini analitičari čak ne isključuju i da u okviru toga dođe i do sastanka na najvišem, predsedničkom nivou.

Strateški dijalog je zvanično je i najavljen na sastanku predsednika Srbije Aleksandra Vučića i američkog državnog sekretara Marka Rubia. Susret Vučića i Rubia, kojeg inače zovu "Trampov jastreb" u spoljnoj politici, održao se na marginama 80. sednice Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. - Drago mi je da sam video predsednika Srbije Aleksandra Vučića u Njujorku. Razgovarali smo o strateškom dijalogu koji će naše dve nacije uskoro pokrenuti i o učešću SAD na
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Vučić: Pozvao sam Trampa da poseti Srbiju

Vučić: Pozvao sam Trampa da poseti Srbiju

Radio 021 pre 13 minuta
Manojlović: Zašto Vučić ćuti na Trampovu izjavu da je sprečio rat između Srbije i tzv. Kosova?

Manojlović: Zašto Vučić ćuti na Trampovu izjavu da je sprečio rat između Srbije i tzv. Kosova?

Danas pre 7 sati
"Borba za Srbiju do kasno u noć": Vučić u Njujorku nastavlja seriju sastanaka: Evo sa kim se sve susreo (foto)

"Borba za Srbiju do kasno u noć": Vučić u Njujorku nastavlja seriju sastanaka: Evo sa kim se sve susreo (foto)

Blic pre 6 sati
Vučić u Njujorku razgovarao sa predsednicima Finske i Gruzije

Vučić u Njujorku razgovarao sa predsednicima Finske i Gruzije

Danas pre 8 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićKosovoNjujorkVašington

Politika, najnovije vesti »

Vučić: Pozvao sam Trampa da poseti Srbiju

Vučić: Pozvao sam Trampa da poseti Srbiju

Radio 021 pre 13 minuta
Noć u Beogradu: Jedna osoba teško povređena na auto-putu kod Geneksa

Noć u Beogradu: Jedna osoba teško povređena na auto-putu kod Geneksa

Euronews pre 2 minuta
"Temeljno postavljanje terena se već dešava": Trampov jastreb najavio strateški dijalog Srbije i SAD: Na stolu 9 važnih tema…

"Temeljno postavljanje terena se već dešava": Trampov jastreb najavio strateški dijalog Srbije i SAD: Na stolu 9 važnih tema, za Ameriku će jedna biti ključna

Blic pre 1 sat
Vida Petrović Škero: Na delu je državni udar koji sprovodi predsednik

Vida Petrović Škero: Na delu je državni udar koji sprovodi predsednik

Vreme pre 57 minuta
Na Krfu se danas obeležava sećanje na iskrcavanje i prihvat Srba 1916. godine, komemoraciju predvodi Macut

Na Krfu se danas obeležava sećanje na iskrcavanje i prihvat Srba 1916. godine, komemoraciju predvodi Macut

Telegraf pre 37 minuta