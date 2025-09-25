Vučić u Njujorku razgovarao sa predsednicima Finske i Gruzije

Danas pre 7 sati  |  Beta
Vučić u Njujorku razgovarao sa predsednicima Finske i Gruzije

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas u Njujorku, gde ulestvuje na zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, s predsednikom Finske Aleksanderom Stubom, a potom i s predsednikom Gruzije Mihailom Kavelašvilijem.

Vučić je objavio na Instagramu da je sa Stubom razgovarao o „bilateralnim odnosima Srbije i Finske koje karakterišu pozitivni trendovi u razvoju političkog dijaloga i kontinuirana dobra saradnja“, „ali postoji još mnogo prostora da unapredimo naše partnerstvo“. Vučić je napisao da je Finska, članica Evropske unije „važan partner (Srbije) i na evropskom putu, a podrška koju pružaju u reformama i razmeni iskustava u oblasti vladavine prava, javne uprave i održivog
