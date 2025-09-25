Studenti nastavili blokadu Rektorata u Kragujevcu

Studenti Filološko-umetničkog fakulteta (Filum) nastavili su blokadu Rektorata Univerziteta u Kragujevcu, nakon jučerašnjeg ulaska rektora Vladimira Rankovića u tu zgradu koja je blokirana od početka studentskih protesta.

Kako je FoNetu rekla studentkinja koja učestvuje u blokadi Marina Petrović, protekla noć je bila mirna, bez incidenata, a osim studenata, i deo službenika je spavao u svojim kancelarijama. "Rektor je više puta odlazio i vraćao se u zgradu Rektorata, tako da ne znamo da li je on dočekao zoru na svom radnom mestu", rekla je Marina Petrović. Kasno noćas, na platou ispred Rektorata, održan je veliki skup podrške studentima Filuma, na kojem je govorilo više studenata i