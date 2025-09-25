Prognoza RHMZ do kraja nedelje neće vam se svideti

Kreće pravo jesenje vreme, tmurno i kišovito - bar sudeći po RHMZ prognozi za danas i vikend.

Ujutru u Banatu i na istoku zemlјe oblačno još ponegde sa slabom kišom, najavio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ). Tokom dana u svim predelima promenlјivo oblačno, posle podne u jugozapadnim i zapadnim, a krajem dana i tokom noći mestimično i u ostalim krajevima, sa kratkotrajnom kišom ili lokalnim plјuskovima koji će ponegde biti praćeni i grmlјavinom. Vetar slab do umeren, istočni i jugoistočni, u košavskom području jak, a na jugu Banata i u donjem