Stigle sudske odluke za pohapšene opozcionare iz Novog Sada: Brković osuđen, Cvijetić i Đurić oslobođeni

Aktivista Mladen Cvijetić izjavio je posle izricanja presude da su on i Srđan Đurić, aktivisti PSG, oslobođeni, a da je Brajan Brković osuđen uslovno na četiri meseca. Podsetimo, aktivistima je izrečena presuda po optužnici za nasilničko ponašanje na sednici Komisije za planove, početkom marta 2022. godine. Nekolicina aktivista tada je na sednici Komisije za planove raširila transparent „GUP je GLUP“, a bačena je i dimna bomba.