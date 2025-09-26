Darujemo vršnjake

Alo pre 5 minuta
Dragi naši, Alo! ove godine slavi 18. rođendan.

Od 15. oktobra 2007. godine smo samo rasli i postali punoletni zahvaljujući vašoj lojalnosti, a mi smo se uvek trudili da budete dobro i na vreme informisani. Povodom 18. rođendana, želeli bismo da darujemo naše vršnjake. Stoga, tražimo mladiće i devojke koji su rođeni u oktobru 2007. godine. Potrebno je da se do 8. oktobra prijave na mejl adresu: alovrsnjak@alo.rs i ostave ime, prezime i broj telefona, kako bismo kontaktirali sa njima. Prve tri osobe koje se budu
"Klečala je na kolenima i spuštala glavu" Kristijan Golubović otkrio šokantne detalje o učesnici Elite

Alo pre 5 minuta
"U braku su iz pogrešnih razloga" Šokantno oglašavanje Darkove bivše verenice nakon njegovog i Kaćinog udesa

Alo pre 4 satijoš 5 povezanih
Kijev broji mrtve na stotine Ruski raketni udar uništio podzemni štab, Ukrajina objavila snimak uništenja ruskih aviona

Alo pre 29 minutajoš 5 povezanih
"Nevin sam, Ova nepravda je skandal" Sarkozi se oglasio nakon što je osuđen na pet godina zatvora, najavio žalbu

Alo pre 8 satijoš 2 povezane
O trudnoj Milici ni traga ni glasa Todorovićeva se potpuno povukla u ilegalu, kum otkrio kako se oseća

Alo pre 2 satajoš 2 povezane
U Zaječaru održan protest “Republika je pala”: „Pogazili su zakon o lokalnim izborima i o lokalnoj samoupravi“ (VIDEO)…

Danas pre 5 minuta
MUP: Uhapšen muškarac osumnjičen za prevaru, protiv drugog krivična prijava

Danas pre 5 minuta
Alo pre 5 minuta
Nestalo više od 500 komada oružja iz policijske stanice u Doljevcu

Danas pre 1 sat
Kako smo upoznali i gledali Elvisa Prislija u Las Vegasu

Danas pre 1 sat