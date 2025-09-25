Za Sarkozija pet godina zatvora: Pale presude za Gadafijev novac

Večernje novosti pre 15 minuta
Za Sarkozija pet godina zatvora: Pale presude za Gadafijev novac

Bivši francuski predsednik Nikola Sarkozi osuđen je na pet godina zatvora.

Foto: Profimedia Sud u Parizu proglasio je krivim Sarkozija, zbog udruživanja u cilju izvršavanja krivičnih dela u okviru "Afere Gadafi". Ali, protiv Sarkozija su istovremeno odbačene optužbe za pronveru i korupciju. To znači da je ostavio je saradnike da traže novac, ali nije to sam radio i da se u trag novca se nije ušlo. Tako je otpala i optužba da je izvršeno ileglano finansiranje njegove predsedničke kampanje 2007. godine, pa samim tim su odbijene i
